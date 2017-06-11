 Gnabry, Bayern Münih’te – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Gnabry, Bayern Münih’te

    Gnabry, Bayern Münih’te

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih, Werder Bremen’de forma giyen orta saha oyuncu Serge Gnabry’yi kadrosuna kattı.

    Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Werder Bremen ile Gnabry'nin transferi konusunda anlaşıldığı belirtilerek, 21 yaşındaki futbolcunun Münih ekibiyle 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Gnabry'nin Werder Bremen'de gelişme sağladığına işaret ederek, milli takım forması giyen bir futbolcuyu transfer etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

    Gnabry, geçen sezon Werder Bremen formasıyla 27 maçta 11 gol kaydetti.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:45
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