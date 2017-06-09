 Schalke 04'e genç teknik direktör – Fotomaç – 09 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Schalke 04'e genç teknik direktör

    Schalke 04'e genç teknik direktör

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te 'in yerine teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Tedesco ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Schalke 04 Sportif Direktörü Christian Heidel, Tedesco'nun birinci lig tecrübesi olmamasına rağmen kendilerine sunduğu vizyona inandıklarını, genç ve yenilikçi bir teknik adamla çalışacak olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

    Antrenörlük kariyerinde Stuttgart'ın 17 Yaş Altı ve Hoffenheim'ın 19 Yaş Altı takımlarından görev yapan Tedesco, geçen sezonun ortasında Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Erzgebirge Aue takımı ile anlaştı.

    İtalyan teknik adam yönetimindeki Erzgebirge Aue, ligi 39 puanla 14. sırada tamamlayarak kümede kalmıştı.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Schalke 04'e genç teknik direktör haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.