Nagelsmann, Hoffenheim ile nikah tazeledi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yeni sözleşme imzaladı.
Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki genç teknik adamın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
Bundesliga tarihinin en genç teknik adamı unvanını elinde bulunduran Nagelsmann, çıktığı 48 maçta 23 galibiyet ve 9 yenilgi aldı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:47
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 2
Yorum
baksoy Sizinle çok zor hele hele Ersun YANAL ile devam kararınız KÜLLÜYEN yanlış , adam sanki enkaz devraldı , takım bir senede kendine gelemedi ,
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 15
Yorum
adalet Şener varken Sukubiç nereden çıktı şimdi.Al 200 bin Euroya sat 1.500.000Euroya.Al sana fenerbahçeye bir kazık daha.Alınırsa yazık olur.
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 6
Yorum
analiz kanatta oynamasına rağmen gol ortalaması çok iyi,hem iyi futbolcu hem iyi insan,aykut kocaman la daha iyi olacağını düşünüyorum kalmalı
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