 Nagelsmann, Hoffenheim ile nikah tazeledi – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Nagelsmann, Hoffenheim ile nikah tazeledi

    Nagelsmann, Hoffenheim ile nikah tazeledi

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yeni sözleşme imzaladı.

    Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki genç teknik adamın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

    Bundesliga tarihinin en genç teknik adamı unvanını elinde bulunduran Nagelsmann, çıktığı 48 maçta 23 galibiyet ve 9 yenilgi aldı.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:47
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