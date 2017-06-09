Mario Gomez, Wolfsburg'da kaldı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg, 31 yaşındaki golcü Mario Gomez ile bir yıl daha anlaştı.
Zor geçen bir sezonun ardından takıma, kulübe ve taraftarlara güvendiğini aktaran Gomez, "Bir yıl daha burada kalmaya karar verdim. Buna ek olarak, buradaki atmosferi biliyorum ve önümüzdeki sene oynanacak 2018 Dünya Kupası için kendimi hazırlayabilirim." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon katıldığı Wolfsburg ile 37 maça çıkan Alman futbolcu, 18 gole imza atmıştı.
Almanya Milli Takımı'nda da oynayan Gomez, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 33 maçta 26 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:20
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Demirören'den Arda yorumu: Küfür ederek, saldırarak...
Toplam 8
Yorum
BİRİ AÇIKLASI BU KİŞİ BJK BİR SÜRÜ BORCA SOKTU VE KOVULDU.PEKİ BU KİŞİYE SEÇİMDE BJK LILAR BİLE OY VERMEDİYSE BU KİŞİ NASIL TFF BAŞKANI OLDU. AÇIKLANSIN?
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Galatasaray 2 transferi bitirdi!
Toplam 22
Yorum
FANATİK GALATASARAYLI çok şey istiyosn :)
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Demirören'den Arda yorumu: Küfür ederek, saldırarak...
Toplam 8
Yorum
egeli bu adamın o koltukta ne işi var hayatında futbol topuna ayagımı değmişte futbolun tepesinde ikincisi yıllardır terimin ne basarısı var
Mario Gomez, Wolfsburg'da kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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