 Mario Gomez, Wolfsburg'da kaldı – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Mario Gomez, Wolfsburg'da kaldı

    Mario Gomez, Wolfsburg'da kaldı

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg, 31 yaşındaki golcü Mario Gomez ile bir yıl daha anlaştı.

    Wolfsburg Kulübünden yapılan açıklamada, Alman golcünün 2017-2018 sezonunda da yeşil-beyazlı takımda forma giymeye devam edeceği bildirildi.

    Zor geçen bir sezonun ardından takıma, kulübe ve taraftarlara güvendiğini aktaran Gomez, "Bir yıl daha burada kalmaya karar verdim. Buna ek olarak, buradaki atmosferi biliyorum ve önümüzdeki sene oynanacak 2018 Dünya Kupası için kendimi hazırlayabilirim." ifadelerini kullandı.

    Geçen sezon katıldığı Wolfsburg ile 37 maça çıkan Alman futbolcu, 18 gole imza atmıştı.

    Almanya Milli Takımı'nda da oynayan Gomez, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 33 maçta 26 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:20
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