Bayer Leverkusen'de Herrlich dönemi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktör Heiko Herrlich ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Türk çalıştırıcı Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine 45 yaşındaki Herrlich'in getirildiği ve Alman teknik adam ile 2019 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Herrlich'in başında bulunduğu Almanya 3. Ligi ekiplerinden Jahn Regensburg takımı, 2016-2017 sezonu play-out maçlarında bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira'nın ekibi 1860 Münih'i eleyerek 2. lige yükselmişti.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:24
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Mitrovic için kapı aralandı
Toplam 6
Yorum
mustantik Abubakarla uğraşılacağına bir kaç fazla ver bu adamı al, en azından kirala bire.
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Tımarhane gibiydi
Toplam 3
Yorum
deli Çılgınlar deliler gibi eğlendik dese itiaz etmezdiniz. Onlar nerde eğlenir?
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Lille, Valbuena işini bozmak istiyor
Toplam 19
Yorum
team system Valbuena Fenere ! Fenerden iyi takım mı bulacaksın bu yaşında !
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