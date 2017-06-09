 Bayer Leverkusen'de Herrlich dönemi – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Bayer Leverkusen'de Herrlich dönemi

    Bayer Leverkusen'de Herrlich dönemi

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

    Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Türk çalıştırıcı Tayfun Korkut'tan boşalan teknik direktörlük görevine 45 yaşındaki Herrlich'in getirildiği ve Alman teknik adam ile 2019 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Herrlich'in başında bulunduğu Almanya 3. Ligi ekiplerinden Jahn Regensburg takımı, 2016-2017 sezonu play-out maçlarında bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Vitor Pereira'nın ekibi 1860 Münih'i eleyerek 2. lige yükselmişti.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:24
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