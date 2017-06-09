Ancelotti'nin yardımcısı Sagnol oldu
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, eski futbolcusu Fransız Willy Sagnol'u teknik direktör yardımcılığına getirdi.
Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Sagnol'un İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin yardımcılığına getirildiği bildirildi. Ayrıca, 2000-2009 yıllarında Alman ekibinde forma giyen Sagnol ile 2 yıl anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Bayern Münih formasıyla 2009'da futbolculuk kariyerini noktalayan Willy Sagnol, son olarak Fransa'nın Bordeaux takımında teknik direktörlük yapmıştı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:20
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Mitrovic için kapı aralandı
Toplam 6
Yorum
mustantik Abubakarla uğraşılacağına bir kaç fazla ver bu adamı al, en azından kirala bire.
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Tımarhane gibiydi
Toplam 3
Yorum
deli Çılgınlar deliler gibi eğlendik dese itiaz etmezdiniz. Onlar nerde eğlenir?
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Lille, Valbuena işini bozmak istiyor
Toplam 19
Yorum
team system Valbuena Fenere ! Fenerden iyi takım mı bulacaksın bu yaşında !
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