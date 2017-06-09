Ancelotti'nin yardımcısı Sagnol oldu

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Sagnol'un İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin yardımcılığına getirildiği bildirildi. Ayrıca, 2000-2009 yıllarında Alman ekibinde forma giyen Sagnol ile 2 yıl anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Bayern Münih formasıyla 2009'da futbolculuk kariyerini noktalayan Willy Sagnol, son olarak Fransa'nın Bordeaux takımında teknik direktörlük yapmıştı.