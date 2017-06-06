Borussia Dortmund'u Bosz çalıştıracak
UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Ajax'ın teknik direktörü Bosz, Borussia Dortmund ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktörlüğe Hollandalı Peter Bosz'u getirdi.
Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2016-17 sezonunda Almanya Kupası'nı kazanan ve gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Borussia Dortmund'da, Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük görevini Peter Bosz üstlenecek.
Kariyerinde ülkesinin AGOVV, De Graafschap, Heracles, Feyenoord, Vitesse, Ajax ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv kulüplerini çalıştıran 53 yaşındaki Hollandalı teknik adam, 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Bosz, 2016-17 sezonunda başında bulunduğu Ajax ile ligi 2. sırada bitirmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamıştı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 16:54
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