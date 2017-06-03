Hakan Çalhanoğlu geri dönüyor
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay men cezası bitti.
Bundesliga'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Hakan'ın ceza süresinin sona erdiği hatırlatılarak milli futbolcuya hoş geldin mesajı yazıldı.
Bayer Leverkusen ise sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nun 4 aylık men cezası bitti. Geri dönmene çok sevindik." ifadelerini kullandı.
FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı 2011'de sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan Çalhanoğlu'na futboldan 4 ay men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli futbolcuya FIFA tarafından verilen cezayı onamıştı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan 23 yaşındaki Hakan, ceza açıklanana kadar geçen süreçte Bayer Leverkusen ile 15 lig maçında 6 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:50
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Chiriches bitti bitiyor
Toplam 15
Yorum
Gs Kayserili stoper Mabiala boyu 1.89 her maç bize kafayla gol atıyor.Sözleşmesi bitmiş..Bari bedavaya onu alın.500 bin fazla maaş vermeyin
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
kadonaliz kadroyu aykut kurmuştur kesin koşun yeterki koşun tesadüf bi golle galip geliriz belki felsefi ile dünya futboluna hakim arkadaş nasıl olsa
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli Golüde advocat atar artık
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