 Dortmund’da beklenen son – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Dortmund’da beklenen son

    Dortmund’da beklenen son
    Milli futbolcularımız Emre Mor ile Nuri Şahin'in forma giydiği B.Dortmund'da beklenen oldu. Alman ekibi, teknik direktör Tuchel ile yollarını ayırdı. Dortmund'un gelecek sezon Favre ile anlaşacağı belirtiliyor.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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