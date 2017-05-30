B. Dortmund'da Tuchel devri sona erdi
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.
Açıklamada, ayrılığın arkasında kulüp kararının olmadığı kaydedilirken, 43 yaşındaki Alman teknik adama takıma katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Borussia Dortmund, ligi zirvede bitiren Bayern Münih'in 18 puan ardından 3. sırada tamamlayabildi. Sarı-siyahlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Monaco takıma çeyrek finalde elendi. Tuchel, 2015-16 sezonundan beri Alman temsilcisinde teknik direktör olarak görev alıyordu.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 15:44
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Süper Lig’in kralı Love
Toplam 5
Yorum
sermiyan Bu adamı Fenerbahçe döneminde Zico ne kadar istemişti.Ama Aziz Yıldırım denen adam böyle kaliteli oyuncuları transfer edermi etmedi zaten
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Fikret Orman 'Lens transferini' açıkladı
Toplam 9
Yorum
Özgür Bence gerek yok fenerde göbek bile bağladı
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Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı
Toplam 4
Yorum
GFB Cümle alem biliyor ne dolaplar çevirdiğini ve senden kimse dürüstlükte beklemiyor ben bozdum bu transferi diye.Karakterin müsait olunca bunl
B. Dortmund'da Tuchel devri sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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