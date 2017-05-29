Borussia Dortmund'a kötü haber
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus'un, birkaç ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Eintracht Frankfurt ile oynanan Almanya Kupası finalinde sakatlanan ve ikinci yarıda forma giyemeyen Alman milli futbolcunun, sağ diz arka çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Borussia Dortmund, finalde Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek, 1965, 1989 ve 2012'den sonra 4. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:19
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Şampiy15iktaş
Toplam 25
Yorum
Carpadiem O sene bu sene bundan sonra her sene sloganının yıl dönümü. Elde var 2
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 144
Yorum
ZZS FB 07 FUTBOLDA SÜRÜNDÜĞÜMÜZEDE NERDEN ÇIKARDIN KAFADAN KONTAK. BİZ BU HALİMİZLE BİLE SİZDEN PUAN ALIYORUZ. EN İYİ HALİMİZİDE SEN DÜŞÜN.
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Şampiy15iktaş
Toplam 25
Yorum
Köyiçi Sampiyon olduk yetmedi SARIKIZLARI 10'LAR KULUBUNE SOKTUK. Bitime 1 hafta kala Birine 16 puan digerine 13 :) AGLAYIN, ZEVKIN DORUGUNDAYIZ :)
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