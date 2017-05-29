Borussia Dortmund'a kötü haber

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Eintracht Frankfurt ile oynanan Almanya Kupası finalinde sakatlanan ve ikinci yarıda forma giyemeyen Alman milli futbolcunun, sağ diz arka çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Borussia Dortmund, finalde Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek, 1965, 1989 ve 2012'den sonra 4. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü.