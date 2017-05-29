 Borussia Dortmund'a kötü haber – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Borussia Dortmund'a kötü haber

    Borussia Dortmund'a kötü haber

    Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus'un, birkaç ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Eintracht Frankfurt ile oynanan Almanya Kupası finalinde sakatlanan ve ikinci yarıda forma giyemeyen Alman milli futbolcunun, sağ diz arka çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

    Açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

    Borussia Dortmund, finalde Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek, 1965, 1989 ve 2012'den sonra 4. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü.



    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Borussia Dortmund'a kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.