Dortmund'da Nuri Şahin krizi!
Almanya Kupası finalinde Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel'in, milli futbolcu Nuri Şahin'e kadroda yer vermemesi tartışmalara neden oldu.
Borussia Dortmund kaptanı Marcel Schmelzer, Alman basınına yaptığı açıklamada, Almanya Kupası finalinde Nuri Şahin'in sarı-siyahlıların kadrosunda yer almamasını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.
Bu durumun kendisi şoke ettiğini ifade eden Schmelzer, "Anlam veremiyorum. Julian Weigl gibi bir oyuncu oynayamazsa o zaman en az onun kadar bunu iyi yapabilecek Nuri Şahin var. Bundan dolayı hayrete düştük." dedi.
Nuri Şahin'in kalitesini bildiklerini belirten Schmelzer, "Açıklamayı teknik direktörün yapması lazım. Hepimiz Nuri'nin arkasındayız." ifadelerini kullandı.
Nuri Şahin de, kupa finalinde kadroda yer almamasından dolayı şoke olduğunu belirtti.
Borussia Dortmund, Berlin'de dün oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:12
-
Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 1
Yorum
Gs Birumayı niye veriyorsunuz lisesi verin
-
Emre çılgına döndü!
Toplam 7
Yorum
Yuh Artık Bu adam görünümlü şahsa daha ne kadar katlanılacak, yeter artık.
-
Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
aslan Forma satar tribünleri doldurur yalanıyla bitik yıldızları getirmeyin 5milyon euro maaşlarla başka ihsan istemez.
Dortmund'da Nuri Şahin krizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.