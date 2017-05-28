Çağlar kazandırmaya devam ediyor
Altınordu, sezon başında Freiburg'a sattığı Çağlar Söyüncü'den para kazanmaya devam ediyor.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:32
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Galatasaray Futbol Akademisi'ne taze kan
Toplam 1
Yorum
Gs Birumayı niye veriyorsunuz lisesi verin
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Emre çılgına döndü!
Toplam 7
Yorum
Yuh Artık Bu adam görünümlü şahsa daha ne kadar katlanılacak, yeter artık.
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
aslan Forma satar tribünleri doldurur yalanıyla bitik yıldızları getirmeyin 5milyon euro maaşlarla başka ihsan istemez.
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