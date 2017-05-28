 Çağlar kazandırmaya devam ediyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Çağlar kazandırmaya devam ediyor

    Çağlar kazandırmaya devam ediyor

    , sezon başında 'a sattığı 'den para kazanmaya devam ediyor.

    , sezon başında Bundesliga ekibi 'a, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı 'nün sözleşmesine eklettiği bonuslardan 150 bin Euro daha kazanma hakkına sahip oldu. Almanya Kupası finalinde dün Borussia Dortmund'un, Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenerek kupaya uzanması üzerine, ligde sezonu 7'nci sırada tamamlayan Freiburg önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Altınordu, Çağlar'ın sözleşmesine, "Freiburg kümede kalırsa 500 bin Euro, UEFA'da mücadele etme hakkı kazanırsa 150 bin Euro, Çağlar 20 maç oynarsa 150 bin Euro ve bir sonraki transferden yüzde 25 pay alma" maddeleri koydurmuştu.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:32
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