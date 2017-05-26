Wolfsburg ilk maçta Gomez ile güldü!
Bundesliga Play Out turunun ilk maçında Wolfsburg, Mario Gomez'in golüyle Braunschweig'i 1-0 mağlup etti.
Bundesliga Play Out ilk maçında Wolfsburg ile Braunschweig karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 35. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Mario Gomez, Wolfsburg'u 1-0 öne geçirdi ve devreye takımının önde girmesini sağladı.
İkinci yarıda konuk ekibin hamlelerine karşın gol sesi çıkmadı ve Wolfsburg, Braunschweig'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Bundesliga'dan düşen takımın belirleneceği rövanş mücadelesi 29 Mayıs'ta oynanacak.
- 26 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:50
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