 Wolfsburg ilk maçta Gomez ile güldü! – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Wolfsburg ilk maçta Gomez ile güldü!

    Wolfsburg ilk maçta Gomez ile güldü!

    Bundesliga Play Out turunun ilk maçında Wolfsburg, 'in golüyle Braunschweig'i 1-0 mağlup etti.

    Bundesliga Play Out ilk maçında Wolfsburg ile Braunschweig karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın 35. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren , Wolfsburg'u 1-0 öne geçirdi ve devreye takımının önde girmesini sağladı.

    İkinci yarıda konuk ekibin hamlelerine karşın gol sesi çıkmadı ve Wolfsburg, Braunschweig'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

    Bundesliga'dan düşen takımın belirleneceği rövanş mücadelesi 29 Mayıs'ta oynanacak.

    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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