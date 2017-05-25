Dövme yaptırdığı için ceza aldı!
Bu sezon Eintracht Frankfurt’ta kiralık olarak forma Guillermo Varela, kulüpten izin almadan dövme yaptırınca kapının önüne kondu.
Manchester United'ın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a kiraladığı Guillermo Varela, teknik ekibin ve yönetimin karşı çıkmasına rağmen izin gününde dövme yaptırınca kupa finali öncesi kadro dışı bırakıldı.
24 yaşındaki oyuncu, dövme yaptıracağını kulübe bildirmiş ancak kulüpten onay alamamıştı. Buna rağmen izinli olduğu Pazartesi günü dövme yaptırmaya başlayan Varela, bu işlem tek seansta sonlanmayacağı ve dövme yapılan alan açık yara sayılacağı için antrenmanlara çıkamamıştı. Kulübün Uruguaylı oyuncuyu uyarmasına rağmen söz dinlemeyen Varela, önce kadro dışı bırakıldı ardından da kiralık sözleşmesi feshedildi.
Antrenmanlara çıkamayan ve yaptırdığı dövmesi de iltihaplanan Varela hakkında Eintracht Frankfurt kulübü şu açıklamayı yaptı: "Teknik direktör Nicola Kovac'ın açık uyarılarına karşın, Varela izinli olduğu gün dövme yaptırmış ve yaptırdığı dövme de iltihaplanmıştır. Bu davranışın futbolcu için bazı sonuçlar doğuracağı ortadadır. Kupa finali öncesi Varela kadro dışı bırakılmıştır"
Kulübün Futbol Direktörü Bobic de "Bu ihmalkârlık tüm takıma zarar verdi. Böylesine önemli bir maç öncesi doktorların ve teknik ekibin tavsiyelerini dinlememesi kabul edilemez. Kendisi ile yollarımız artık ayrılmıştır" İfadelerini kullandı.
Sakatlıkları sonucu sezon içinde forma şansı bulmakta zorlanan Varela, son dönemde iyileşmiş ve forma şansı bulmaya başlamıştı.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:14
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Tolgay başlarsa sorun yaşamıyor
Toplam 1
Yorum
kartalpençesi Tolgay Beşiktaşın çocuğudur.11 başlaması lazım.Bana göre Atiba-tolgay önlerinde iyi bir 10 numara daha çok iş yapar.
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15 golü aşan iki yabancı
Toplam 2
Yorum
diyarbakır1903 Sonra fb,gs aklıma geliyor bir gülme tütüyor :D
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Mayıs'ta zor biter!
Toplam 9
Yorum
oktay ben her zaman derim FB YÖNETİMİ TRANSFER YAPMASINI BİLMİYOR inanın Fikret ORMAN aziz yıldırımdan daha iyi biliyor futbolu ve iyi transferler yapıyor Aziz yıldırımın bazı şeyleri iyi analiz etmesi lazım ne mi? öncelikle her futbol oynayanı biraz parladı diye almayacak ozanı alacağına AHMET HAN ı al..transferlerde öyle emekliliği gelmiş oyuncu alınmayacak karakterli ve oyunu zekası ile oynayan oyuncu gurubunu toplamalı.. HAA şimdiden en büyük yanlışı Aykut KOCAMAN oldu ki hepinize geçmiş olsun..açık söylemek gerekirse benim hiç bir beklentim yok..tamamen Basket ve voleybol takımlarına yöneldim(futbolu da çok seviyorum oysaki) Kemalettin müjdat saffet ve çorlu olduğu sürece ne transfer yapar bu takım nede alt yapıdan oyuncu çıkarır ..gider emenikeye bel bağlar gider stoch u umud eder ..inanın ben sadece isim yazayım scout ekibininkinden iyi çıkmaz ise maaş vereceğim onlara diğer yazımda yazıyorum
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