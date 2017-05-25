Dövme yaptırdığı için ceza aldı!

Manchester United'ın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a kiraladığı Guillermo Varela, teknik ekibin ve yönetimin karşı çıkmasına rağmen izin gününde dövme yaptırınca kupa finali öncesi kadro dışı bırakıldı.

24 yaşındaki oyuncu, dövme yaptıracağını kulübe bildirmiş ancak kulüpten onay alamamıştı. Buna rağmen izinli olduğu Pazartesi günü dövme yaptırmaya başlayan Varela, bu işlem tek seansta sonlanmayacağı ve dövme yapılan alan açık yara sayılacağı için antrenmanlara çıkamamıştı. Kulübün Uruguaylı oyuncuyu uyarmasına rağmen söz dinlemeyen Varela, önce kadro dışı bırakıldı ardından da kiralık sözleşmesi feshedildi.

Antrenmanlara çıkamayan ve yaptırdığı dövmesi de iltihaplanan Varela hakkında Eintracht Frankfurt kulübü şu açıklamayı yaptı: "Teknik direktör Nicola Kovac'ın açık uyarılarına karşın, Varela izinli olduğu gün dövme yaptırmış ve yaptırdığı dövme de iltihaplanmıştır. Bu davranışın futbolcu için bazı sonuçlar doğuracağı ortadadır. Kupa finali öncesi Varela kadro dışı bırakılmıştır"

Kulübün Futbol Direktörü Bobic de "Bu ihmalkârlık tüm takıma zarar verdi. Böylesine önemli bir maç öncesi doktorların ve teknik ekibin tavsiyelerini dinlememesi kabul edilemez. Kendisi ile yollarımız artık ayrılmıştır" İfadelerini kullandı.

Sakatlıkları sonucu sezon içinde forma şansı bulmakta zorlanan Varela, son dönemde iyileşmiş ve forma şansı bulmaya başlamıştı.