Vitor Pereira'nın düşüşü sürüyor!
Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga II takımlarından 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, ligi 16. sırada bitirdi. Takım 3. Lig'e düşmemek için play-out oynayacak.
48 yaşındaki çalıştırıcının takımı 1860 Münih, Almanya 2. Bundesliga'nın son haftasında Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Münih ekibi, Karşılaşmanın son 5 dakikasına kadar 1-0 önde götürdüğü maçı ev sahibinin iki golüyle 2-1 kaybetti ve ligi 16. sırada bitirdi.
1860 Münih, 3. Lig'e düşmemek için Regensburg ile play-out oynayacak.
- 22 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
rvp ts nin avrupası bitmiştir artık bu yılda gidemediler haftayada fenerbahçe fark tar bu ts ye en rahat maçı olur fb nin bu ts yi farklı yener
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Trabzon'da kazanan Beşiktaş!
Toplam 16
Yorum
fenerbahçe ts nin avrupa hayal oldu fb de fark atacak haftaya en az 3 lük yapar fenerbahçe bu ts yi çok rahat maçı olacak fenerbahçenin
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U21 şampiyon
Toplam 4
Yorum
Mayk 1907 Bizlere aç oyuncuları alın doymuş oyunculardan takım kurmayın lütfen
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