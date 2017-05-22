 Vitor Pereira'nın düşüşü sürüyor! – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
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    22 Mayıs 2017, Pazartesi
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    'nın düşüşü sürüyor!

    <a href="/index/vitor-pereira?id=3e17918b-1c9e-4c3c-94da-c778755edd69" class="" rel="tag">Vitor Pereira</a>'nın düşüşü sürüyor!

    Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga II takımlarından 'in başına geçen , ligi 16. sırada bitirdi. Takım 3. Lig'e düşmemek için play-out oynayacak.

    Fenerbahçe'nin ardından Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden 'i çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam 'ya büyük şok… Pereira, 'Bundesliga'ya çıkma' vaadiyle göreve geldiği 'le adeta çakıldı.

    48 yaşındaki çalıştırıcının takımı , Almanya 2. Bundesliga'nın son haftasında Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Münih ekibi, Karşılaşmanın son 5 dakikasına kadar 1-0 önde götürdüğü maçı ev sahibinin iki golüyle 2-1 kaybetti ve ligi 16. sırada bitirdi.

    1860 Münih, 3. Lig'e düşmemek için Regensburg ile play-out oynayacak.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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