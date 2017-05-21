 Vitor Pereira'nın düşüşü sürüyor! – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    'nın düşüşü sürüyor!

    Vitor Pereira'nın düşüşü sürüyor!

    Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga II takımlarından 'in başına geçen , ligi 16. sırada bitirdi. Takım 3. Lig'e düşmemek için play-out oynayacak.

    Fenerbahçe'nin ardından Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden 'i çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam 'ya büyük şok… Pereira, 'Bundesliga'ya çıkma' vaadiyle göreve geldiği 1860 Münih'le adeta çakıldı.

    48 yaşındaki çalıştırıcının takımı 1860 Münih, Almanya 2. Bundesliga'nın son haftasında Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Münih ekibi, Karşılaşmanın son 5 dakikasına kadar 1-0 önde götürdüğü maçı ev sahibinin iki golüyle 2-1 kaybetti ve ligi 16. sırada bitirdi.

    1860 Münih, 3. Lig'e düşmemek için Regensburg ile play-out oynayacak.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:24
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