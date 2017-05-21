Vitor Pereira'nın düşüşü sürüyor!
Fenerbahçe'den Almanya Bundesliga II takımlarından 1860 Münih'in başına geçen Vitor Pereira, ligi 16. sırada bitirdi. Takım 3. Lig'e düşmemek için play-out oynayacak.
Fenerbahçe'nin ardından Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden 1860 Münih'i çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam Vitor Pereira'ya büyük şok… Pereira, 'Bundesliga'ya çıkma' vaadiyle göreve geldiği 1860 Münih'le adeta çakıldı.
48 yaşındaki çalıştırıcının takımı 1860 Münih, Almanya 2. Bundesliga'nın son haftasında Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Münih ekibi, Karşılaşmanın son 5 dakikasına kadar 1-0 önde götürdüğü maçı ev sahibinin iki golüyle 2-1 kaybetti ve ligi 16. sırada bitirdi.
1860 Münih, 3. Lig'e düşmemek için Regensburg ile play-out oynayacak.
48 yaşındaki çalıştırıcının takımı 1860 Münih, Almanya 2. Bundesliga'nın son haftasında Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Münih ekibi, Karşılaşmanın son 5 dakikasına kadar 1-0 önde götürdüğü maçı ev sahibinin iki golüyle 2-1 kaybetti ve ligi 16. sırada bitirdi.
1860 Münih, 3. Lig'e düşmemek için Regensburg ile play-out oynayacak.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Pek yakında!
Toplam 16
Yorum
kartal Ne kadar zorunuza gidiyor ŞAMPİYON OLMAMIZ
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Sneijder başka
Toplam 8
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Aslan GÖBEK GITTI SNEIJDER GERI GELDI
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Kiralama devri bitti
Toplam 5
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Aslan DENAYER IYI VE HIZLI STOPER BIZE HAVA TOPLARINDA ETKILI STOPER LAZIM DENAYERI TANIYORUZ HAVA TOPLARINDA ETKILI DEGIL SEMIH GIBI
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