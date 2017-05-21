Stuttgart ve Hannover, Bundesliga'ya yükseldi
Almanya İkinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) 2016-2017 sezonu şampiyonu Stuttgart ve ligi 2. sırada tamamlayan Hannover, Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükseldi.
Stuttgart, sezonun 34. ve son haftasında Würzburg'u 4-1'lik skorla geçti. Puanını 69'a çıkaran kırmızı-beyazlı ekip, Bundesliga 2 şampiyonu olarak bir üst lige çıktı.
Türk asıllı futbolcu Kenan Karaman'ın formasını giydiği Hannover ise deplasmanda Sandhausen ile 1-1 kaldı. 67 puanla ligi 2. sırada tamamlayan Hannover, Bundesliga'ya yükselen ikinci takım oldu.
Böylelikle geçen sezon küme düşen iki takım da bir sezon aradan sonra yeniden Bundesliga'da mücadele etme hakkı kazandı.
Karlsruhe SC'yi sahasında 2-1 mağlup eden Eintracht Braunschweig, 66 puanla üçüncü sırayı aldı. Braunschweig ekibi böylece, Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan Wolfsburg ile Bundesliga'ya yükselmek için play-out maçları oynama hakkı elde etti.
İkinci ligi 34 puanla 17. sırada tamamlayan Würzburg ve 25 puanla son sırada bitiren Karlsruhe SC ise küme düştü.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:25
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