 Gomez play-out’a – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Gomez play-out’a

    Gomez play-out’a
    Almanya'da eski Beşiktaşlı 'in formasını giydiği Wolfsburg şok yaşadı. Hamburg deplasmanına konuk olan Wolfsburg, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Gomez ve arkadaşları, play-out oynayacak.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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