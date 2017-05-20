Wolfsburg, play-out maçları oynayacak

Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmada Wolfsburg, 23. dakikada Robin Knoche'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, bu gole 32. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Luca Waldschmidt'in golleriyle cevap verdi ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hamburg, puanını 38'e çıkardı ve sezonu averajla 14. sırada bitirdi.

Wolfsburg ise sezonu 37 puanla 16. sırada tamamladı. Yeşil-beyazlılar, kümede kalabilmek için bir alt ligi üçüncü sırada noktalayan ekiple play-out maçları oynayacak.

Öte yandan, Bundesliga'da 31. hafta sonunda şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, sahasında Freiburg'u Arjen Robben, Arturo Vidal, Franck Ribery ve Joshua Kimmich'in golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü ise Nils Petersen kaydetti.

Karşılaşma öncesinde, aktif futbol kariyerini sonlandırma kararı alan Philipp Lahm ile Xabi Alonso için veda töreni düzenlendi.

Bu sezon ilk kez Bundesliga'da mücadele eden RB Leipzig, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı ve sezonu 67 puanla ikinci sırada bitirdi.

Milli futbolcular Emre Mor ve Nuri Şahin'in formasını giydiği Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen'i 4-3 mağlup ederek ligi 64 puanla üçüncü basamakta tamamladı.

Böylece Bayern Münih, RB Leipzig ve Borussia Dortmund, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

Augsburg ile 0-0 berabere kalan ve sezonu 62 puanla dördüncü sırada tamamlayan Hoffenheim ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek adına eleme maçları oynayacak.

Sezonu 49 puan ve averajla beşinci sırada bitiren Köln ve aynı puanla altıncı sırada yer alan Hertha Berlin, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.

Ingolstadt ve Darmstadt 98'in küme düşmesi ise daha önce kesinleşmişti.