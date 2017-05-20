Bayern üst üste 5. kez şampiyon
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, üst üste 5'inci, toplamda ise 27'nci şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.
Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Freiburg'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından kupasını Allianz Arena'da aldı.
Statta başlayan şampiyonluk kutlamaları, şehrin merkezindeki Marienplatz Meydanı'nda devam etti. Kırmızı-beyazlı futbolcular, teknik kadro ve kulüp yöneticileri Bavyera eyaletinde giyilen geleneksel kıyafetlerle belediye binasının balkonuna çıktı.
Futbolcular, balkonda şampiyonluk kupasını kaldırarak belediyenin önünde toplanan binlerce taraftarla şarkılar söyledi.
Bu sezon kariyerini noktalayan takımın kaptanı Philipp Lahm, kendisine verilen destekten dolayı teşekkür ederken, taraftarlar ve diğer futbolcular ise "Philipp Lahm" şeklinde tezahürat yaptı.
Kutlamada şarkı söyleyen teknik direktör Carlo Ancelotti de "Biz daha çok şampiyonluklar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Bayern üst üste 5. kez şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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