Bundesliga'ya ilk kadın hakem
Gelecek sezon Bundesliga'da düdük çalacağı açıklanan 38 yaşındaki Bibiana Steinhaus, lig tarihinin ilk kadın hakemi olacak.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) gelecek sezon ilk kez bir kadın hakem görev alacak.
Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonunda düdük çalacak hakemler arasında yer verilen 38 yaşındaki Bibiana Steinhaus'un, lig tarihindeki ilk kadın hakem olacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, yeni sezonda hakem sayısının 23'ten 24'e çıkarılacağı ifade edilerek, Sören Storks, Sven Jablonski ve Martin Petersen'in Bundesliga'da görev yapacak diğer yeni hakemler olacağı belirtildi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:49
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