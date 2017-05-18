Bayern, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında üst üste 16 galibiyet elde eden Bavyera ekibinin, bu başarısıyla rekorlar kitabına girmeye hak kazandığı bildirildi.
Kupa 1'de 17 Eylül 2014'ten 15 Şubat 2017'ye kadar sahasında oynadığı tüm maçları kazanan Bayern Münih Kulübü adına ödülü, takım kaptanı Philipp Lahm ve Thomas Müller aldı.
Sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacak Lahm, bu tür rekorların sürekli elde edilmediğini belirterek, "Benim için ilk oldu." dedi.
Müller de sertifikayı özel bir yere koyacaklarını ifade etti.
2015 yılında oynadığı bir karşılaşmada 9 dakikada 5 gol atan Bayer Münih'in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski ve Bavyera ekibinde üst üste forma giydiği 56 maçta yenilgi yaşamayan Jerome Boateng, daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:43
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Fatih Terim o günü anlattı!
Toplam 14
Yorum
Zugurt aga Gormemisligin nirvanasi...bugun askerlik cagina gelmis insanlar o tarihte portakalda vitamindindiler..zavalli komikler;;)))
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Asıl hedef Emre Mor
Toplam 17
Yorum
karakartal emrenin yerinde olsam dortmundda kalırım "kendimi burada geliştirmek istiyorum" derim illa kiralanacaksada hollanda olmalı. türkiye değil.
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Liderde keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal fatih aksoyu bütün hazırlık maçlarında izledim 1-2 seneye kalmaz beşiktaşın as oyuncusu olur gibime geliyor sağlam bir topçu
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