Bayer Leverkusen'de deprem!
Bu sezon Bundesliga'da beklentilerin gerisinde kalan Bayer Leverkusen'de taşlar yerinden oynuyor. Kırmızı-siyahlılar sezon sonunda bazı önemli futbolcular ile yollarını ayıracak. Hakan Çalhanoğlu'nun da takımdan gönderilecekler arasında olduğu iddia ediliyor.
Bayer Leverkusen'de yönetim harekete geçti. Kötü gidiş sonrası harekete geçen alman ekibinin yetkilileri başta teknik direktör Tayfun Korkut olmak üzere takımdaki bir çok yıldızla yollarını ayıracak.
Alman Bild gazetesi Hakan Çalhanoğlu, Karim Bellerabi, Javier Hernandez ve Kevin Kampl'a uygun bir teklif gelmesi halinde gönderileceklerini iddia etti.
Yeni bir yapılanmanın içine girecek olan kırmızı-siyahlıların bu sayede hem maddi açıdan rahatlamayı hem de takıma yeni bir hava kazandırmayı planladığı belirtiliyor..
Şubat ayında FIFA tarafından 4 ay futboldan men edilen Hakan Çalhanoğlu, uzun süredir sahalardan uzak. Milli futbolcu bu sezon ceza alana kadar Bundesliga'da 15 karşılaşmada forma giydi ve rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
- 16 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
- Fikret Orman'dan Talisca yorumu
Toplam 38
Yorum
POYRAZ Veysel o hareketi sana biri çekse bırak küfretmeyi karşındaki adamın ciğerini sökmeğe kalkarsın dürüst ol.Biz Türk üz bize bu hareketi çeken
- Beşiktaş şampiyonluk aşkına!
Toplam 15
Yorum
başakşehiri harcadılar quaresma adamın sırtını depeledi sarı kart yok,adamın ayağına bastı sarı kart yok hakemi alkışladı sarı kart yok.querasmanın ayrıcalığı var!
- "Minimum iki kere atılması gerekiyor"
Toplam 11
Yorum
20 YIL 20 YILDIR FB GS FEDERASYONUN EKMEĞİNİ YİYİP ALDIĞI KUPALAR HAKKIDA KONUŞMAK İSTEYEN ? DİCEK BİŞEYİNİZ YOKSA BUNLARADA DEMİCEN
Bayer Leverkusen'de deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.