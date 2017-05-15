Dortmund'un yeni hocası belli oldu
Emre Mor ve Nuri Şahin'in formasını giydiği Borussia Dortmund'da yeni teknik direktör belli oldu. Alman basının iddiasına göre, Dortmund'ta Favre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Emre Mor ve Nuri Şahin'in formasını giydiği Borussia Dortmund'da yeni teknik direktör belli oldu. Bild'in haberine göre geçen sezonun başında takımın başına getirilen Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı ve takımın başına Favre getirildi.
Bu sezon Nice'ı çalıştıran Lucien Favre ile Dortmund 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Favre, Nice'a tazminatını ödediği anda imzalar resmen atılacak. Thomas Tuchel'in bazı oyuncular ile problem yaşaması ve transfer konusunda anlaşmazlık yaşanması nedeniyle yollar ayrıldı.
Daha önce 5 sene Gladbach'ı çalıştıran Favre, bu sezon başında geldiği Nice'i Ligue 1 üçüncüsü yapmıştı.
EMRE MOR'A YAPILANA SESSİZ KALDI
Dortmund'un kondisyoneri Rainer Schrey, milli futbolcumuz Emre Mor'u yerlerde süründürmesi Tuchel'in de buna sessiz kalması büyük tepki çekmişti.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:32
- Fenerbahçe'de iki imza birden
Toplam 7
Yorum
BARAN DESENE FB SENEYEDE HÜSRAN HEPSİ GİTSİN LENS SİMON KALSIN GERISI DEFOLSUN
- Ibra'nın keyfi yerinde
Toplam 2
Yorum
Sinan Şahin Reis . . . İbrahimoviç'in Sahalara Dönmesi Sana ne Kazandıracak ? Merak Ediyorum :)
- Onur Kıvrak'ın performansı düşüşte
Toplam 6
Yorum
devrim adana da yediği golü kasdediyorsanız yanılıyorsunuz,o topu kimse çıkaramazdı,renan a o kafayı kim vurdurdu emmanuel mas
Dortmund'un yeni hocası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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