Dortmund'un yeni hocası belli oldu

Emre Mor ve Nuri Şahin'in formasını giydiği Borussia Dortmund'da yeni teknik direktör belli oldu. Bild'in haberine göre geçen sezonun başında takımın başına getirilen Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı ve takımın başına Favre getirildi.



Bu sezon Nice'ı çalıştıran Lucien Favre ile Dortmund 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Favre, Nice'a tazminatını ödediği anda imzalar resmen atılacak. Thomas Tuchel'in bazı oyuncular ile problem yaşaması ve transfer konusunda anlaşmazlık yaşanması nedeniyle yollar ayrıldı.



Daha önce 5 sene Gladbach'ı çalıştıran Favre, bu sezon başında geldiği Nice'i Ligue 1 üçüncüsü yapmıştı.



EMRE MOR'A YAPILANA SESSİZ KALDI

Dortmund'un kondisyoneri Rainer Schrey, milli futbolcumuz Emre Mor'u yerlerde süründürmesi Tuchel'in de buna sessiz kalması büyük tepki çekmişti.