 Dortmund'un yeni hocası belli oldu – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Dortmund'un yeni hocası belli oldu

    Dortmund'un yeni hocası belli oldu

    Emre Mor ve Nuri Şahin'in formasını giydiği 'da yeni teknik direktör belli oldu. Alman basının iddiasına göre, Dortmund'ta ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

    Emre Mor ve Nuri Şahin'in formasını giydiği 'da yeni teknik direktör belli oldu. Bild'in haberine göre geçen sezonun başında takımın başına getirilen Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı ve takımın başına getirildi.

    Bu sezon Nice'ı çalıştıran Lucien Favre ile Dortmund 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Favre, Nice'a tazminatını ödediği anda imzalar resmen atılacak. Thomas Tuchel'in bazı oyuncular ile problem yaşaması ve transfer konusunda anlaşmazlık yaşanması nedeniyle yollar ayrıldı.

    Daha önce 5 sene Gladbach'ı çalıştıran Favre, bu sezon başında geldiği Nice'i Ligue 1 üçüncüsü yapmıştı.

    EMRE MOR'A YAPILANA SESSİZ KALDI
    Dortmund'un kondisyoneri Rainer Schrey, milli futbolcumuz Emre Mor'u yerlerde süründürmesi Tuchel'in de buna sessiz kalması büyük tepki çekmişti.

    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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