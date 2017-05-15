Bayer Leverkusen'de deprem!

Bayer Leverkusen'de yönetim harekete geçti. Kötü gidiş sonrası harekete geçen alman ekibinin yetkilileri başta teknik direktör Tayfun Korkut olmak üzere takımdaki bir çok yıldızla yollarını ayıracak.

Alman Bild gazetesi Hakan Çalhanoğlu, Karim Bellerabi, Javier Hernandez ve Kevin Kampl'a uygun bir teklif gelmesi halinde gönderileceklerini iddia etti.

Yeni bir yapılanmanın içine girecek olan kırmızı-siyahlıların bu sayede hem maddi açıdan rahatlamayı hem de takıma yeni bir hava kazandırmayı planladığı belirtiliyor..

Şubat ayında FIFA tarafından 4 ay futboldan men edilen Hakan Çalhanoğlu, uzun süredir sahalardan uzak. Milli futbolcu bu sezon ceza alana kadar Bundesliga'da 15 karşılaşmada forma giydi ve rakip fileleri 6 kez havalandırdı.