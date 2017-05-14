Tayfun Korkut dönemi sona eriyor
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, iki aydan bu yana takımın başında bulunan Türk teknik direktör Tayfun Korkut ile sezon sonunda yolların ayrılacağını söyledi.
Schade, ligin 33. haftasında Köln ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Alman basınına yaptığı açıklamada, Tayfun Korkut'un geleceğine ilişkin, "Sezon sonunda iş birliği sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.
43 yaşındaki teknik adamın takımla umut verici gelişmeler gösterdiğini ifade eden Schade, buna rağmen futbolda sonuçların önemli olduğunu belirtti.
Mart ayında Roger Schmidt'in yerine göreve getirilen Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'in başında tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Bayer Leverkusen, Bundesliga'da sezonun bitimine bir hafta kala topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:33
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
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Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
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