Almanya'da 9 gollü maç
RB Leipzig sahasında Bayern Münih ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Bayern Münih 5-4 kazandı.
Bundesliga'ınn 33. haftasında RB Leipzig, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Tam 9 golün atıldığı maçta Bayern Münih, RB Leipzig'i 5-4 mağlup etti.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltından ve 84. dakikada Robert Lewandowski, 60. dakikada Thiago, 90+1. dakikada David Alaba, 90+5. dakikada Arjen Robben kaydetti.
RB Leipzig'in gollerini 2. dakikada Marcel Sabitzer, 29. dakika penaltıda ve 65. dakikada Werner, 47. dakikada Poulsen kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 79'a çıkarırken, RB Leipzig 66 puanda kaldı.
Bayern Münih, ligin son haftasında Allianz Arena'da Freiburg ile karşılaşacak. RB Leipzig ise deplasmanda Frankfurt'a konuk olacak.
- 14 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:34
- F.Bahçe okyanusu geçti 'Deniz'de boğuldu
Toplam 13
Yorum
okyanusu mu geçti GEÇEN HAFTA HAKEMLER FENERİN CEBİNE PUAN KOYDU. EMENİKENİN KALECİYE YAPTIĞI FAULU DUNYA GÖRDÜ. KÖTÜYÜ ÖVE ÖVE ÜLKEYİ BİTİRDİNİZ.
- Hagi'nin takımı şampiyon oldu
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Yorum
gerçek bu onun adı hagi. galatasarayın başına geçireceksin ve ne olursa olsun ellemeyeceksin. şimdiki hocaların hangisi hagiden iyi, hiç biri.
- ''Biz iyi mücadele eden bir takımız''
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Yorum
bu hafta sıra BÜLENTTE Mİ? GEÇEN HAFTA FIRAT 3 PUANIMIZI UÇURDU. BU HAFTA Kİ GÖREV UMARIM BÜLENTİN DEĞİLDİR. BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYONLUĞUNA UZANAN ELLERİ.
Almanya'da 9 gollü maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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