 Almanya'da 9 gollü maç – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Almanya'da 9 gollü maç

    Almanya'da 9 gollü maç

    RB Leipzig sahasında ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Bayern Münih 5-4 kazandı.

    Bundesliga'ınn 33. haftasında RB Leipzig, şampiyonluğunu ilan eden ile karşı karşıya geldi. Tam 9 golün atıldığı maçta Bayern Münih, RB Leipzig'i 5-4 mağlup etti.

    Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltından ve 84. dakikada Robert Lewandowski, 60. dakikada Thiago, 90+1. dakikada David Alaba, 90+5. dakikada Arjen Robben kaydetti.

    RB Leipzig'in gollerini 2. dakikada Marcel Sabitzer, 29. dakika penaltıda ve 65. dakikada Werner, 47. dakikada Poulsen kaydetti.

    Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 79'a çıkarırken, RB Leipzig 66 puanda kaldı.

    Bayern Münih, ligin son haftasında Allianz Arena'da Freiburg ile karşılaşacak. RB Leipzig ise deplasmanda Frankfurt'a konuk olacak.

    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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