 Tayfun Korkut dönemi sona eriyor – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    dönemi sona eriyor

    Tayfun Korkut dönemi sona eriyor

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü 'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, iki aydan bu yana takımın başında bulunan Türk teknik direktör ile sezon sonunda yolların ayrılacağını söyledi.

    Schade, ligin 33. haftasında Köln ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Alman basınına yaptığı açıklamada, 'un geleceğine ilişkin, "Sezon sonunda iş birliği sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

    43 yaşındaki teknik adamın takımla umut verici gelişmeler gösterdiğini ifade eden Schade, buna rağmen futbolda sonuçların önemli olduğunu belirtti.

    Mart ayında Roger Schmidt'in yerine göreve getirilen Tayfun Korkut, 'in başında tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

    Bayer Leverkusen, Bundesliga'da sezonun bitimine bir hafta kala topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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