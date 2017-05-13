Tayfun Korkut dönemi sona eriyor
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, iki aydan bu yana takımın başında bulunan Türk teknik direktör Tayfun Korkut ile sezon sonunda yolların ayrılacağını söyledi.
Schade, ligin 33. haftasında Köln ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Alman basınına yaptığı açıklamada, Tayfun Korkut'un geleceğine ilişkin, "Sezon sonunda iş birliği sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.
43 yaşındaki teknik adamın takımla umut verici gelişmeler gösterdiğini ifade eden Schade, buna rağmen futbolda sonuçların önemli olduğunu belirtti.
Mart ayında Roger Schmidt'in yerine göreve getirilen Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'in başında tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Bayer Leverkusen, Bundesliga'da sezonun bitimine bir hafta kala topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:42
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
Tayfun Korkut dönemi sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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