Tayfun Korkut dönemi sona eriyor

Schade, ligin 33. haftasında Köln ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Alman basınına yaptığı açıklamada, Tayfun Korkut'un geleceğine ilişkin, "Sezon sonunda iş birliği sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

43 yaşındaki teknik adamın takımla umut verici gelişmeler gösterdiğini ifade eden Schade, buna rağmen futbolda sonuçların önemli olduğunu belirtti.

Mart ayında Roger Schmidt'in yerine göreve getirilen Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'in başında tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'da sezonun bitimine bir hafta kala topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor.