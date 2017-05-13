Bundesliga'da Ingolstadt küme düştü

Ev sahibi takımın golünü, 31. dakikada Maximilian Philipp atarken, Ingolstadt'ın golü ise 43. dakikada Dario Lezcano'dan geldi.

Bu sezon 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 yenilgi yaşayarak 31 puan toplayan Ingolstadt, bu sonuçla 17. sırada kaldı.

Darmstadt 98, geçen hafta Bundesliga'ya veda eden ilk ekip olmuştu.

Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşecek. Ligi 16. sırada tamamlayan takım ise bir alt ligi üçüncü sırada noktalayan ekiple play-out mücadelesi verecek.