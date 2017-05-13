 Bundesliga'da Ingolstadt küme düştü – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Bundesliga'da küme düştü

    Bundesliga'da Ingolstadt küme düştü

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasındaki karşılaşmada deplasmanda Freiburg ile 1-1 berabere kalan , sezonun bitimine bir hafta kala küme düştü.

    Ev sahibi takımın golünü, 31. dakikada Maximilian Philipp atarken, 'ın golü ise 43. dakikada Dario Lezcano'dan geldi.

    Bu sezon 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 yenilgi yaşayarak 31 puan toplayan Ingolstadt, bu sonuçla 17. sırada kaldı.

    Darmstadt 98, geçen hafta Bundesliga'ya veda eden ilk ekip olmuştu.

    Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşecek. Ligi 16. sırada tamamlayan takım ise bir alt ligi üçüncü sırada noktalayan ekiple play-out mücadelesi verecek.

    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:35
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