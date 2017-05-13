Bundesliga'da Ingolstadt küme düştü
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasındaki karşılaşmada deplasmanda Freiburg ile 1-1 berabere kalan Ingolstadt, sezonun bitimine bir hafta kala küme düştü.
Ev sahibi takımın golünü, 31. dakikada Maximilian Philipp atarken, Ingolstadt'ın golü ise 43. dakikada Dario Lezcano'dan geldi.
Bu sezon 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 yenilgi yaşayarak 31 puan toplayan Ingolstadt, bu sonuçla 17. sırada kaldı.
Darmstadt 98, geçen hafta Bundesliga'ya veda eden ilk ekip olmuştu.
Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşecek. Ligi 16. sırada tamamlayan takım ise bir alt ligi üçüncü sırada noktalayan ekiple play-out mücadelesi verecek.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:35
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
Bundesliga'da Ingolstadt küme düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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