Almanya'da 9 gollü maç
RB Leipzig sahasında Bayern Münih ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Bayern Münih 5-4 kazandı.
Bundesliga'ınn 33. haftasında RB Leipzig, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Tam 9 golün atıldığı maçta Bayern Münih, RB Leipzig'i 5-4 mağlup etti.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltından ve 84. dakikada Robert Lewandowski, 60. dakikada Thiago, 90+1. dakikada David Alaba, 90+5. dakikada Arjen Robben kaydetti.
RB Leipzig'in gollerini 2. dakikada Marcel Sabitzer, 29. dakika penaltıda ve 65. dakikada Werner, 47. dakikada Poulsen kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 79'a çıkarırken, RB Leipzig 66 puanda kaldı.
Bayern Münih, ligin son haftasında Allianz Arena'da Freiburg ile karşılaşacak. RB Leipzig ise deplasmanda Frankfurt'a konuk olacak.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:54
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
Almanya'da 9 gollü maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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