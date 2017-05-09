 Bayern Münih'te Javi Martinez sezonu kapattı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Bayern Münih'te sezonu kapattı

    Bayern Münih'te Javi Martinez sezonu kapattı

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen İspanyol milli oyuncu , köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.

    İspanyol milli futbolcunun, dağ gezintisi sırasında köprücük kemiğinin kırıldığı açıklandı

    Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu ülkesinde yaptığı dağ gezintisi sırasında sol köprücük kemiğinin kırıldığı ifade edildi. Martinez'in, Münih kentinde ameliyat edildiği aktarıldı.

    İspanyol futbolcu, ligin son 2 haftasındaki RB Leipzig ve Freiburg karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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