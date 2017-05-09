Bayern Münih'te Javi Martinez sezonu kapattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen İspanyol milli oyuncu Javi Martinez, köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu ülkesinde yaptığı dağ gezintisi sırasında sol köprücük kemiğinin kırıldığı ifade edildi. Martinez'in, Münih kentinde ameliyat edildiği aktarıldı.
İspanyol futbolcu, ligin son 2 haftasındaki RB Leipzig ve Freiburg karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:49
- G.Saray'dan flaş karar!
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HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Bayern Münih'te Javi Martinez sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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