RB Leipzig'den büyük başarı

Başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan 32. hafta karşılaşmasında RB Leipzig'in gollerini Timo Werner (2) ile Davie Selke (2) kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise Rani Khedira kendi kalesine attı.

Bu sonuçla puanını 66'ya çıkaran RB Leipzig, ikinci sıradaki yerini korudu. Üst üste 2. kez kaybeden Hertha Berlin ise 46 puanda kaldı.

Bundesliga'ya bu sezon yükselen RB Leipzig, böylece büyük bir başarıya imza attı.

Bundesliga'da sezonu ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek. Sıralamada 4. basamakta yer alan takım ise Kupa 1'de eleme maçları oynamaya hak kazanacak.