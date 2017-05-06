Wolfsburg, Gomez'le lige tutunuyor
Bundesliga'nın 32. haftasında Wolfsburg, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan aldı.
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, sergilediği bir gol ve bir asistlik performansla galibiyette başrol oynadı.
Bu sonuçla yeşil-beyazlılar, puanını 36'ya çıkardı, Eintracht Frankfurt ise 41 puanda kaldı.
KORKUT'UN TAKIMI BERABERE
Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, deplasmanda düşme hattında bulunan Ingolstadt ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Sonny Kittel, Leverkusen temsilcisinin golünü ise Kai Havertz kaydetti.
Bu sonuçla Ingolstadt puanını 30'a, Bayer Leverkusen ise 37'ye çıkardı.
Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşecek. Ligi 16. sırada tamamlayan takım ise bir alt ligi üçüncü sırada noktalayan ekiple play-out mücadelesi verecek.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:38
- ''5 sene daha uzatacağız''
Toplam 1
Yorum
SERKAN Kulüp Başkanı na istediğin gibi yönet transfer paraları sözleşmeler geniş detaylı araştırmaz isen alt yapı boşver her yıl 20 sözleşme yazık
- Igor Tudor, Bruma'yı 18. dakikada değiştirdi!
Toplam 13
Yorum
aslan Tudor defol git.
- Igor Tudor, Bruma'yı 18. dakikada değiştirdi!
Toplam 13
Yorum
GSli1905 Kasimpasayi simdiden kutlarim,Baskanida Sutlarim !!!!!
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