Wolfsburg, Gomez'le lige tutunuyor

Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, sergilediği bir gol ve bir asistlik performansla galibiyette başrol oynadı.



Bu sonuçla yeşil-beyazlılar, puanını 36'ya çıkardı, Eintracht Frankfurt ise 41 puanda kaldı.



KORKUT'UN TAKIMI BERABERE

Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, deplasmanda düşme hattında bulunan Ingolstadt ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Sonny Kittel, Leverkusen temsilcisinin golünü ise Kai Havertz kaydetti.



Bu sonuçla Ingolstadt puanını 30'a, Bayer Leverkusen ise 37'ye çıkardı.



Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşecek. Ligi 16. sırada tamamlayan takım ise bir alt ligi üçüncü sırada noktalayan ekiple play-out mücadelesi verecek.