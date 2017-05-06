 Wolfsburg, Gomez'le lige tutunuyor – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    , Gomez'le lige tutunuyor

    Wolfsburg, Gomez'le lige tutunuyor

    Bundesliga'nın 32. haftasında , deplasmanda 'u 2-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan aldı.

    Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, sergilediği bir gol ve bir asistlik performansla galibiyette başrol oynadı.

    Bu sonuçla yeşil-beyazlılar, puanını 36'ya çıkardı, ise 41 puanda kaldı.

    KORKUT'UN TAKIMI BERABERE
    Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, deplasmanda düşme hattında bulunan Ingolstadt ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Sonny Kittel, Leverkusen temsilcisinin golünü ise Kai Havertz kaydetti.

    Bu sonuçla Ingolstadt puanını 30'a, Bayer Leverkusen ise 37'ye çıkardı.

    Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşecek. Ligi 16. sırada tamamlayan takım ise bir alt ligi üçüncü sırada noktalayan ekiple play-out mücadelesi verecek.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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