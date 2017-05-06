RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da konuk olduğu Hertha Berlin'i 4-1 yenerek 2016-2017'yi ilk 3 takım içinde bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamaya hak kazandı.
Başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan 32. hafta karşılaşmasında RB Leipzig'in gollerini Timo Werner (2) ile Davie Selke (2) kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise Rani Khedira kendi kalesine attı.
Bu sonuçla puanını 66'ya çıkaran RB Leipzig, ikinci sıradaki yerini korudu. Üst üste 2. kez kaybeden Hertha Berlin ise 46 puanda kaldı.
Bundesliga'ya bu sezon yükselen RB Leipzig, böylece büyük bir başarıya imza attı.
Bundesliga'da sezonu ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek. Sıralamada 4. basamakta yer alan takım ise Kupa 1'de eleme maçları oynamaya hak kazanacak.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:56
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 2
Yorum
Aslan EBOUE'YI KIM KOVDUDA SAG BEK SORUU YASIYORUZ ?BIRAZ HAFIZA
- Tudor'dan flaş açıklama
Toplam 5
Yorum
Aslan SORUN YÖNETIM SORUNU CAPSIZ ISTIFA
- Dursun Özbek soyunma odasını bastı
Toplam 5
Yorum
Özgür Bastın ne oldu saçma sapan futbolculara kapı gibi kontrat yapmışsın bassan ne olacak adam oynamadan 2-3 milyon euro alır oturur evinde
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