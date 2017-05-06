 RB Leipzig'den büyük başarı – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    'den büyük başarı

    RB Leipzig'den büyük başarı

    'da konuk olduğu 'i 4-1 yenerek 2016-2017'yi ilk 3 takım içinde bitirmeyi garantileyen , gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamaya hak kazandı.

    Başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan 32. hafta karşılaşmasında 'in gollerini Timo Werner (2) ile Davie Selke (2) kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise Rani Khedira kendi kalesine attı.

    Bu sonuçla puanını 66'ya çıkaran RB Leipzig, ikinci sıradaki yerini korudu. Üst üste 2. kez kaybeden ise 46 puanda kaldı.

    'ya bu sezon yükselen RB Leipzig, böylece büyük bir başarıya imza attı.

    Bundesliga'da sezonu ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek. Sıralamada 4. basamakta yer alan takım ise Kupa 1'de eleme maçları oynamaya hak kazanacak.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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