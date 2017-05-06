 Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü

    Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü

    'un formasını giydiği 'da küme düştü.

    Galatasaray ile sözleşmesini fesh ettikten sonra devre arasında ekiplerinden takımına transfer olan , takımının Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada penaltı kaçırdı.

    Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında oynanan karşılaşmada Darmstadt forması giyen Hamit Altıntop, Bayern Münih deplasmanında 86. dakikada yakalanan penaltıyı gole çeviremedi. Darmstad takımı deplasmanda Bayern Münih'e 1-0 yenilerek lige veda eden ilk takım oldu. Bayern Münih'in tek golü Bernat'tan geldi.

    Hamit Altıntop'un Darmstadt'taki performansı

    32 hafta sonunda 24 puan toplayan bilen Darmstadt takımı ligin bitimine 2 hafta kala Almanya Bundesliga 2'ye düşmekten kurtulamadı. Hamit Alıntop sezon ortasında dahil olduğu Alman ekibinde 14 lig maçında forma giymişti. 35 yaşındaki başarılı futbolcu Tornstan Frinks'in çalıştırdığı Darmstadt takımında gol veya asist katkısı veremedi.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:18
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