Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Hamit Altıntop'un formasını giydiği Darmstadt Almanya Bundesliga'da küme düştü.
Galatasaray ile sözleşmesini fesh ettikten sonra devre arasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Darmstadt takımına transfer olan Hamit Altıntop, takımının Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada penaltı kaçırdı.
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında oynanan karşılaşmada Darmstadt forması giyen Hamit Altıntop, Bayern Münih deplasmanında 86. dakikada yakalanan penaltıyı gole çeviremedi. Darmstad takımı deplasmanda Bayern Münih'e 1-0 yenilerek lige veda eden ilk takım oldu. Bayern Münih'in tek golü Bernat'tan geldi.
Hamit Altıntop'un Darmstadt'taki performansı
32 hafta sonunda 24 puan toplayan bilen Darmstadt takımı ligin bitimine 2 hafta kala Almanya Bundesliga 2'ye düşmekten kurtulamadı. Hamit Alıntop sezon ortasında dahil olduğu Alman ekibinde 14 lig maçında forma giymişti. 35 yaşındaki başarılı futbolcu Tornstan Frinks'in çalıştırdığı Darmstadt takımında gol veya asist katkısı veremedi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:18
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Toplam 15
Yorum
Ahmet22 Almanya Utanmiyormusun FB Kardes oynadiginiz rezil Futbollan bir Sampiyonluktan bahis ediyorsun.Utanmaniz gerekirken hak etmediginizi Bekliyorsunuz.
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Mahmut Ersun hoca sağolsun... bu gün onun eseri. oturup izlesin maçı akşam..
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Toplam 1
Yorum
Ahmet22 Almanya Yaziklar olsun bu TFF una BJK den Ceza ala ala gözleri doymadi.Bu TFF neden UEFA da Türk Takimlarini Koruyamiyor?Zavalli bunlar !
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