Dortmund hata yapmadı
Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'i 2-1 mağlup etti.
4. dakikada Reus'un golüyle maça neredeyse 1-0 önde başlayan Dortmund, 14. dakikada Aubameyang'la bir de penaltı kaçırdı. Ancak 82. dakika gelen fırsatı geri çevirmeyen Gabonlu yıldız, Dortmund'u rahatlatırken, 86'da Kramaric'in penaltı golü maçın sadece skorunu belirledi.
Bu sonuçla 60 puana yükselen Dortmund 3. sıradaki yerini korurken, 58 puanda kalan Hoffenheim, 4. sırada yer aldı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:28
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Toplam 15
Yorum
Ahmet22 Almanya Utanmiyormusun FB Kardes oynadiginiz rezil Futbollan bir Sampiyonluktan bahis ediyorsun.Utanmaniz gerekirken hak etmediginizi Bekliyorsunuz.
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Yorum
Mahmut Ersun hoca sağolsun... bu gün onun eseri. oturup izlesin maçı akşam..
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Toplam 1
Yorum
Ahmet22 Almanya Yaziklar olsun bu TFF una BJK den Ceza ala ala gözleri doymadi.Bu TFF neden UEFA da Türk Takimlarini Koruyamiyor?Zavalli bunlar !
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