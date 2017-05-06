 Dortmund hata yapmadı – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Dortmund hata yapmadı

    Dortmund hata yapmadı

    'nın 32. haftasında , sahasında 'i 2-1 mağlup etti.

    4. dakikada Reus'un golüyle maça neredeyse 1-0 önde başlayan Dortmund, 14. dakikada Aubameyang'la bir de penaltı kaçırdı. Ancak 82. dakika gelen fırsatı geri çevirmeyen Gabonlu yıldız, Dortmund'u rahatlatırken, 86'da Kramaric'in penaltı golü maçın sadece skorunu belirledi.

    Bu sonuçla 60 puana yükselen Dortmund 3. sıradaki yerini korurken, 58 puanda kalan , 4. sırada yer aldı.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:28
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