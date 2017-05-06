Dortmund hata yapmadı

4. dakikada Reus'un golüyle maça neredeyse 1-0 önde başlayan Dortmund, 14. dakikada Aubameyang'la bir de penaltı kaçırdı. Ancak 82. dakika gelen fırsatı geri çevirmeyen Gabonlu yıldız, Dortmund'u rahatlatırken, 86'da Kramaric'in penaltı golü maçın sadece skorunu belirledi.

Bu sonuçla 60 puana yükselen Dortmund 3. sıradaki yerini korurken, 58 puanda kalan Hoffenheim, 4. sırada yer aldı.