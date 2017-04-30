 Halil Altıntop Hamburg'u ateşe attı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Halil Altıntop 'u ateşe attı

    Halil Altıntop Hamburg'u ateşe attı

    ekiplerinden ağırladığı 'u 4-0 yenerken, Türk futbolcu Halil Altıntop takımının ilk iki golünü kaydetti.

    Kümede kalma mücadelesi veren iki takım, ligin 31. haftasında kentindeki WWK Arena'da karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi ekip 28 ve 42. dakikalarda Halil Altıntop'un attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Augsburg, 76. dakikada Philipp Max ve 85. dakikada Raul Bobadilla'nın golleriyle 'u 4-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla Augsburg ligin bitimine 3 hafta kala puanını 35'e çıkartıp 13. sıraya yükseldi. Hamburg ise 33 puanla 16. sıraya geriledi.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Halil Altıntop Hamburg'u ateşe attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.