Halil Altıntop Hamburg'u ateşe attı
Bundesliga ekiplerinden Augsburg ağırladığı Hamburg'u 4-0 yenerken, Türk futbolcu Halil Altıntop takımının ilk iki golünü kaydetti.
Kümede kalma mücadelesi veren iki takım, ligin 31. haftasında Augsburg kentindeki WWK Arena'da karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip 28 ve 42. dakikalarda Halil Altıntop'un attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Augsburg, 76. dakikada Philipp Max ve 85. dakikada Raul Bobadilla'nın golleriyle Hamburg'u 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Augsburg ligin bitimine 3 hafta kala puanını 35'e çıkartıp 13. sıraya yükseldi. Hamburg ise 33 puanla 16. sıraya geriledi.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:40
- Bruma 15 milyon euro
Toplam 17
Yorum
Murat Brumayı yok fiyatına satarsınız ama 20 milyon dolara bir başka brumayı da alamazsınız.Beceriksizler
- ''Erken seçim fayda getirmez''
Toplam 4
Yorum
Murat Yazıklar olsun senden ümitliydim eğer böyle bir açıklama yaptıysan korkaksın demektir sefada değil cefada geleceksin NOKTA
- Dursun Özbek'ten özeleştiri
Toplam 4
Yorum
ADAM HIC UTANMIYO NE BICIM GS CAMIASI VAR BU ADAM GY'I BITIRDI YERLERI SATTI BORC 2 KAT, GS HER BRANCDA DIBE VURDU,22 OYUNNCU ALDI CEBINE PARALAR CEBE.
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