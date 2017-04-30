Halil Altıntop Hamburg'u ateşe attı

Kümede kalma mücadelesi veren iki takım, ligin 31. haftasında Augsburg kentindeki WWK Arena'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 28 ve 42. dakikalarda Halil Altıntop'un attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Augsburg, 76. dakikada Philipp Max ve 85. dakikada Raul Bobadilla'nın golleriyle Hamburg'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Augsburg ligin bitimine 3 hafta kala puanını 35'e çıkartıp 13. sıraya yükseldi. Hamburg ise 33 puanla 16. sıraya geriledi.