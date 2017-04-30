Bayern Münih şampiyon!
Bundesliga'da konuk olduğu Wolfsburg'u 6-0 yenen Bayern Münih, bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bavyera ekibi, Bundesliga'daki 31. hafta maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.
Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 19. dakikada David Alaba, 36 ve 45. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
İkinci yarıda da hız kesmeyen kırmızı-beyazlılar, 66. dakikada Arjen Robben, 80. dakikada Thomas Müller ve 85. dakikada Joshua Kimmich'in kaydettiği gollerle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Bavyera ekibinin İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 4 büyük ligde şampiyonluk yaşadı. Deneyimli teknik adam, daha önce İtalya Serie A'da Milan (2004), İngiltere Premier Lig'de Chelsea (2010) ve Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain (2013) takımlarını şampiyonluğa taşımıştı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
kudrock palabıyık sayesinde geçtiğinizi turu herkes biliyor gs deplasmanında yatarak 3 puan aldığınızı bu futbolunuzla neye güveniyonuz bu kadar :D
- Aziz Yıldırım 27-4 Dursun Özbek
Toplam 12
Yorum
kktc haberin başlığını görünce şu meşhur söz geldi aklıma "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" neyi başarmışlar ki yine Andersen den masallar..
- Beşiktaş’a tur attırmayız
Toplam 23
Yorum
hüseyin DELİKANLI OLAN TUR ATTIRMAZ ,GÖRECEGİZ BJK TURATLAYACAK HAKEMLER TARAFLI YÖNETMESE KUYUNUN DİBİ SU ÇEKİLMEDEN GÖRÜNMEZ SAYIN FENERLİLE
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