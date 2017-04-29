 Thiago 2021'e kadar Bayern Münih’te – Fotomaç – 29 Nisan 2017
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    29 Nisan 2017, Cumartesi
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    Thiago 2021'e kadar Bayern Münih’te

    Thiago 2021'e kadar Bayern Münih’te

    Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İspanyol oyuncusu Thiago Alcantara'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

    Alman kulübünden yapılan açıklamada, İspanya Milli Takımı'nda da görev alan 26 yaşındaki Thiago'nun 2019 yılında sona erecek sözleşmesinin 2020-2021 sezonun sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

    Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, futbolcusunun sözleşmesini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Thiago, çok fazla talibi olan Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri." değerlendirmesini yaptı.

    Thiago da ailesiyle Münih'te yaşamaktan çok mutlu olduğunu kaydederek takımı ile çok sayıda şampiyonluk elde etmek istediğini söyledi.

    Barcelona'dan 2013'te Bayern Münih'e transfer edilen Thiago, bu sezon Bavyera temsilcisinde 39 maçta 8 gol attı.

    1. 29 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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