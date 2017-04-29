Thiago 2021'e kadar Bayern Münih’te
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İspanyol oyuncusu Thiago Alcantara'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, futbolcusunun sözleşmesini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Thiago, çok fazla talibi olan Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri." değerlendirmesini yaptı.
Thiago da ailesiyle Münih'te yaşamaktan çok mutlu olduğunu kaydederek takımı ile çok sayıda şampiyonluk elde etmek istediğini söyledi.
Barcelona'dan 2013'te Bayern Münih'e transfer edilen Thiago, bu sezon Bavyera temsilcisinde 39 maçta 8 gol attı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
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