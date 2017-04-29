Bayern Münih şampiyon!
Bundesliga'da konuk olduğu Wolfsburg'u 6-0 yenen Bayern Münih, bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bavyera ekibi, Bundesliga'daki 31. hafta maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi.
Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 19. dakikada David Alaba, 36 ve 45. dakikalarda Robert Lewandowski'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
İkinci yarıda da hız kesmeyen kırmızı-beyazlılar, 66. dakikada Arjen Robben, 80. dakikada Thomas Müller ve 85. dakikada Joshua Kimmich'in kaydettiği gollerle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Bavyera ekibinin İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 4 büyük ligde şampiyonluk yaşadı. Deneyimli teknik adam, daha önce İtalya Serie A'da Milan (2004), İngiltere Premier Lig'de Chelsea (2010) ve Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain (2013) takımlarını şampiyonluğa taşımıştı.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:03
- "Açık ara lider..."
Toplam 1
Yorum
ADEM33 ANCAK KONUSUN DELİKANLI OLDUGUNUZU DUSUNUYORUM VE AZIZ YILDIRIMIN KARSISINA CIKIN ARTIK FB ONUN ELINDEN ALIN LUTFEN
- Beşiktaş'ın Başakşehir'e şansı tutmuyor
Toplam 2
Yorum
advers Konyada bir aralar öyleydi . Üstelik Başakşehire geçen sezonun ilk maçında 4 tane attık diye hatırlıyorum yanılıyorsam düzeltin !
- Çekiniyorlar!
Toplam 12
Yorum
advers Sayın Orman Köln FC'nin kalecisi Timo Horn'a dikkatinizi çekmek isterim böyle bir kalecinin Beşiktaş'ta olması mutlaka gerekiyor
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