Thiago 2021'e kadar Bayern Münih’te
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İspanyol oyuncusu Thiago Alcantara'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, futbolcusunun sözleşmesini uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Thiago, çok fazla talibi olan Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri." değerlendirmesini yaptı.
Thiago da ailesiyle Münih'te yaşamaktan çok mutlu olduğunu kaydederek takımı ile çok sayıda şampiyonluk elde etmek istediğini söyledi.
Barcelona'dan 2013'te Bayern Münih'e transfer edilen Thiago, bu sezon Bavyera temsilcisinde 39 maçta 8 gol attı.
- 28 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:05
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Toplam 10
Yorum
aslan hakemleri satın almasa bjk 9 puan gerideydi. adeletli dürüst olun yeter.
- Aboubakar el yakar
Toplam 5
Yorum
engin kesinlikle alinmali,hem genc hem dinamik, inanilmaz golleri var,biraz daha tecrürbelenirse, ´yakinda 20mio eder. sadece aldigi ücret fazla
- Kiralık aşk Burak
Toplam 15
Yorum
burak y. burak yılmaz yönetim tarafından 5 milyon eura ya satıldı .bu da böyle biline selçuk gibi beleşe kaçmadı.
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