Bayern'e bir darbe de Dortmund'dan

Dev maçta gol perdesini 19. dakikada Marco Reus açtı. Bayern Münih savunmadaki yıldızları Javi Martinez ve Hummels'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda müthiş fırsatları harcayan Bayern'e faturayı Dortmund'un genç yıldızı Dembele kesti. 69. dakikada adrese teslim ortayla Aubameyang'a golü attıran genç oyuncu, 74. dakikada attığı harika golle takımını 3-2 öne taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Dortmund geçen sezon finalde kaybettiği kupanın rövanşını bu sezon yarı finalde almış oldu.