Bayern'e bir darbe de Dortmund'dan
Almanya Kupası’nda Eintracht Frankfurt’un finaldeki rakibi muhteşem bir mücadelenin ardından Bayern Münih’i Allianz Arena’da 3-2 mağlup eden Borussia Dortmund oldu.
Dev maçta gol perdesini 19. dakikada Marco Reus açtı. Bayern Münih savunmadaki yıldızları Javi Martinez ve Hummels'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda müthiş fırsatları harcayan Bayern'e faturayı Dortmund'un genç yıldızı Dembele kesti. 69. dakikada adrese teslim ortayla Aubameyang'a golü attıran genç oyuncu, 74. dakikada attığı harika golle takımını 3-2 öne taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Dortmund geçen sezon finalde kaybettiği kupanın rövanşını bu sezon yarı finalde almış oldu.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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özgün Gonzalo Higuaín gibi oyun kurabilen bi altin lazim. Gomezde alman disiplini vardi ve jardel gibi henry gibi affetmiodu yok su an kimse
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