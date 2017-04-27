Bayern Münih Coman'ın bonservisini aldı
Bundesliga takımlarından Bayern Münih, Fransız futbolcu Kingsley Coman'ı 2020’ye kadar renklerine bağladı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Juventus'tan bu sezon sonuna kadar kiralanan Coman için satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtilerek, 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Coman'ın kırmızı–beyazlı ekibin geleceğine ilişkin önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, bundan dolayı genç futbolcu için satın alma opsiyonunu kullandıklarını belirtti.
Coman'ın büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Rummenigge, Fransız futbolcunun gelecek yıllarda kendilerine yardımcı olacağına inandığını kaydetti.
Bayern Münih, Coman'ın bonservis ücreti ile ilgili açıklama yapmazken Alman basını, kırmızı-beyazlı ekibin Fransız oyuncu için Juventus'a 21 milyon avro ödediğini öne sürdü.
- 27 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:27
- Q7’nin asistleri ‘hayat’ veriyor
Toplam 2
Yorum
hattrick Q7'nin yerine kim oynasa en az Quaresma kadar faydası olur bu takıma , diğer oyuncular birbirlerini tamamlayabiliyor .
- Başakşehir - Beşiktaş maçını o yönetecek
Toplam 6
Yorum
GS GALATASARAY' ÖDÜL BU CEZA
- Tudor izlemekle yetindi
Toplam 3
Yorum
taktiğe gerek yokki bir takımda carole gibi bir bekin semih gibi bir stoperin selçuk gibi geri yana oynayan adamın sneijder gibi kaçak güreşen topçuların varsa
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