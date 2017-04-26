Bayern'e bir darbe de Dortmund'dan
Almanya Kupası’nda Eintracht Frankfurt’un finaldeki rakibi muhteşem bir mücadelenin ardından Bayern Münih’i Allianz Arena’da 3-2 mağlup eden Borussia Dortmund oldu.
Dev maçta gol perdesini 19. dakikada Marco Reus açtı. Bayern Münih savunmadaki yıldızları Javi Martinez ve Hummels'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda müthiş fırsatları harcayan Bayern'e faturayı Dortmund'un genç yıldızı Dembele kesti. 69. dakikada adrese teslim ortayla Aubameyang'a golü attıran genç oyuncu, 74. dakikada attığı harika golle takımını 3-2 öne taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Dortmund geçen sezon finalde kaybettiği kupanın rövanşını bu sezon yarı finalde almış oldu.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
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bjkli Aman deym, koskoca 50 mio eur luk futbolcu nede olsa...
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Ayşeğül Kavakoğlu Sezon bitti.. Orada oturmayı bırakın da Lütfen gidip Genç Türk Oyuncuları Transfer edin.. Yabancı Hoca ve Oyuncu gafletinden uyanın artık...
- 'Taahhütler yerine getirildi'
Toplam 4
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uykucu seneye Atınç-Ersan gidecek Rhdolfo-Pedro ya gelen en iyi tekliflere verilsin / MARCELO TOSİÇ ( MİLOSEVİÇ - mitroviç bence 1 sene oynamalı
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