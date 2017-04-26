 Bayern'e bir darbe de Dortmund'dan – Fotomaç – 26 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bayern'e bir darbe de Dortmund'dan

    Bayern'e bir darbe de Dortmund'dan

    Almanya Kupası’nda Eintracht Frankfurt’un finaldeki rakibi muhteşem bir mücadelenin ardından Bayern Münih’i Allianz Arena’da 3-2 mağlup eden Borussia Dortmund oldu.

    Dev maçta gol perdesini 19. dakikada Marco Reus açtı. Bayern Münih savunmadaki yıldızları Javi Martinez ve Hummels'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda müthiş fırsatları harcayan Bayern'e faturayı Dortmund'un genç yıldızı Dembele kesti. 69. dakikada adrese teslim ortayla Aubameyang'a golü attıran genç oyuncu, 74. dakikada attığı harika golle takımını 3-2 öne taşıdı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Dortmund geçen sezon finalde kaybettiği kupanın rövanşını bu sezon yarı finalde almış oldu.

    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern'e bir darbe de Dortmund'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.