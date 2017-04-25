Nuri Şahin imzayı attı

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'da kalmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Nuri, bu bölgenin çocuğu. İyi bir kişiliği var. Onun, Borussia Dortmund ile derin kökleri bulunuyor." dedi.

Kulübün sportif direktörü Michael Zorc ise, sakatlığı bulunan milli futbolcunun sezonun son maçlarında forma giymesini ümit ettiğini anlatarak, "Kuşkusuz, sportif ve insani kalitesi ile bu sezon hedefimize ulaşabilmek adına bize yardımcı olacaktır." değerlendirmesine bulundu.

Nuri Şahin ise Ruhr ekibinde mutlu olduğunu vurgulayarak, "Borussia Dortmund kalbimin takımı." ifadesini kullandı.

Borussia Dortmund altyapısından yetişen Nuri Şahin, sarı-siyahlı formayla çıktığı toplam 203 maçta 19 gol kaydetti.

Nuri, Borussia Dortmund dışında Hollanda ekibi Feyenoord, İspanyol temsilcisi Real Madrid ve İngiliz takımı Liverpool'da oynamıştı.