Nuri Şahin imzayı attı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, milli futbolcu Nuri Şahin'in sözleşmesinin 2018-2019 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
Sarı-siyahlı kulübün üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'da kalmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Nuri, bu bölgenin çocuğu. İyi bir kişiliği var. Onun, Borussia Dortmund ile derin kökleri bulunuyor." dedi.
Kulübün sportif direktörü Michael Zorc ise, sakatlığı bulunan milli futbolcunun sezonun son maçlarında forma giymesini ümit ettiğini anlatarak, "Kuşkusuz, sportif ve insani kalitesi ile bu sezon hedefimize ulaşabilmek adına bize yardımcı olacaktır." değerlendirmesine bulundu.
Nuri Şahin ise Ruhr ekibinde mutlu olduğunu vurgulayarak, "Borussia Dortmund kalbimin takımı." ifadesini kullandı.
Borussia Dortmund altyapısından yetişen Nuri Şahin, sarı-siyahlı formayla çıktığı toplam 203 maçta 19 gol kaydetti.
Nuri, Borussia Dortmund dışında Hollanda ekibi Feyenoord, İspanyol temsilcisi Real Madrid ve İngiliz takımı Liverpool'da oynamıştı.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 17:36
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Toplam 5
Yorum
STS NEDE OLSA BİZİM YUSUFOVİÇİMİZ..İNŞALLAH DAHA İYİ OLUR
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Toplam 4
Yorum
HaLm61 Tam bir beyin fırtınasısın ama tersten .. !
- Yıldırım: Kupada da böyle
Toplam 9
Yorum
by kelle mahkum futbola devamm..eee önemli olan netice artık.
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