Nuri Şahin sezon sonuna yetişebilir
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da top koşturan milli oyuncu Nuri Şahin'in sezon sonunda forma giyme şansının bulunduğu bildirildi.
Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Borussia Mönchengladbach'a karşı oynanan maçta sakatlanan Nuri Şahin'in ayak bileğindeki dış bağlarda kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Nuri Şahin'in sezon sonunda sahalara dönme ihtimali bulunuyor." denildi.
Sarı-siyahlıların Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup ettiği maçın 22. dakikasında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:21
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adam volkan demirel adam gibi adam
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alanya volkan babacan veemreye neden ceza verilmiyor kameralardan görünüyor volkan babacan vuruyor kamerayı fark edince kaçıyor
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OSMAN GS KAÇ ŞUT ÇEKMİŞ, KAÇ POZİSYONA GİRMİŞ Kİ?
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