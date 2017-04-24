 Nuri Şahin sezon sonuna yetişebilir – Fotomaç – 24 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    sezon sonuna yetişebilir

    Nuri Şahin sezon sonuna yetişebilir

    Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da top koşturan milli oyuncu 'in sezon sonunda forma giyme şansının bulunduğu bildirildi.

    Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Borussia Mönchengladbach'a karşı oynanan maçta sakatlanan 'in ayak bileğindeki dış bağlarda kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Nuri Şahin'in sezon sonunda sahalara dönme ihtimali bulunuyor." denildi.

    Sarı-siyahlıların Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup ettiği maçın 22. dakikasında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nuri Şahin sezon sonuna yetişebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.