Leverkusen son dakikalarda kaybetti!
Bundesliga 30. haftasında, Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'a 2-1 yenildi.
Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Freiburg, Nils Petersen'in 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Bayer Leverkusen, Kevin Volland'ın 60. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Mücadelenin 88. dakikasında Pascal Stenzel'in golüyle 2-1 öne geçen Freiburg, bu skorla üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Freiburg'da Çağlar Söyüncü ve Onur Bulut, Bayer Leverkusen'de ise Ömer Toprak, ilk 11'de mücadele etti.
Bu galibiyetle puanını 44 yapan Freiburg, 6. sıraya yükseldi. Üç maçtır kazanamayan Bayer Leverkusen, 36 puanla 12. sırada yer aldı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
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