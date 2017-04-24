 Leverkusen son dakikalarda kaybetti! – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Leverkusen son dakikalarda kaybetti!

    Leverkusen son dakikalarda kaybetti!

    Bundesliga 30. haftasında, Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki , deplasmanda Freiburg'a 2-1 yenildi.

    Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşmada Freiburg, Nils Petersen'in 11. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    , Kevin Volland'ın 60. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Mücadelenin 88. dakikasında Pascal Stenzel'in golüyle 2-1 öne geçen Freiburg, bu skorla üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

    Freiburg'da Çağlar Söyüncü ve Onur Bulut, Bayer Leverkusen'de ise Ömer Toprak, ilk 11'de mücadele etti.

    Bu galibiyetle puanını 44 yapan Freiburg, 6. sıraya yükseldi. Üç maçtır kazanamayan Bayer Leverkusen, 36 puanla 12. sırada yer aldı.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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