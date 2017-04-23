Nuri Şahin sakatlandı
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, milli futbolcu Nuri Şahin'in ayak bileğinden sakatlandığını söyledi.
Tuchel, sarı-siyahlıların deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 28 yaşındaki futbolcunun durumuna ilişkin, "Nuri Şahin'in ayak bileğindeki dış bağlarda yırtık şüphesi var." ifadesini kullandı.
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc ise, Nuri Şahin'in ayak bileğinde şişlik olduğunu belirterek, "Muhtemelen kırık da olabilir. Gelecek haftalarda forma giyemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Bu sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun bir süre takımdaki yerini alamayan Nuri Şahin, son haftalarda yeniden forma giymeye başlamış ve sergilediği performansla göz doldurmuştu.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:47
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
Nuri Şahin sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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