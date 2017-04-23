 Nuri Şahin sakatlandı – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    sakatlandı

    Nuri Şahin sakatlandı

    takımlarından 'un teknik direktörü , milli futbolcu 'in ayak bileğinden sakatlandığını söyledi.

    Tuchel, sarı-siyahlıların deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 28 yaşındaki futbolcunun durumuna ilişkin, "'in ayak bileğindeki dış bağlarda yırtık şüphesi var." ifadesini kullandı.

    'un sportif direktörü Michael Zorc ise, Nuri Şahin'in ayak bileğinde şişlik olduğunu belirterek, "Muhtemelen kırık da olabilir. Gelecek haftalarda forma giyemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

    Bu sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun bir süre takımdaki yerini alamayan Nuri Şahin, son haftalarda yeniden forma giymeye başlamış ve sergilediği performansla göz doldurmuştu.

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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