Neuer sezonu kapattı!

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Neuer'in Münih'te muayene edildiği ve sol ayağında bir kemiğin kırıldığına ilişkin teşhisin doğrulandığı belirtildi.

Alman milli kalecinin ameliyat edilmeyeceği ifade edilen açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisinin bu sezon kalan maçlarda formaya giyemeyeceği kaydedildi.

Sezonun son bölümünde takımda yer alamayacağından dolayı üzgün olduğunu belirten Neuer, yeniden sağlığına kavuşmaya odaklanacağını bildirdi.

Neuer, Real Madrid'e 4-2 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sakatlanmıştı.

Alman file bekçisi, bu sezon ligde forma giydiği 26 maçta toplam 13 gole izin verdi.