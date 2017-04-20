 Neuer sezonu kapattı! – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Neuer sezonu kapattı!

    Neuer sezonu kapattı!

    Bundesliga takımlarından 'in Alman milli kalecisi 'in sezonu kapattığı bildirildi.

    Alman kulübünden yapılan açıklamada, Neuer'in Münih'te muayene edildiği ve sol ayağında bir kemiğin kırıldığına ilişkin teşhisin doğrulandığı belirtildi.

    Alman milli kalecinin ameliyat edilmeyeceği ifade edilen açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisinin bu sezon kalan maçlarda formaya giyemeyeceği kaydedildi.

    Sezonun son bölümünde takımda yer alamayacağından dolayı üzgün olduğunu belirten Neuer, yeniden sağlığına kavuşmaya odaklanacağını bildirdi.

    Neuer, Real Madrid'e 4-2 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sakatlanmıştı.

    Alman file bekçisi, bu sezon ligde forma giydiği 26 maçta toplam 13 gole izin verdi.

    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:02
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