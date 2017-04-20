Neuer sezonu kapattı!
Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in Alman milli kalecisi Manuel Neuer'in sezonu kapattığı bildirildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Neuer'in Münih'te muayene edildiği ve sol ayağında bir kemiğin kırıldığına ilişkin teşhisin doğrulandığı belirtildi.
Alman milli kalecinin ameliyat edilmeyeceği ifade edilen açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisinin bu sezon kalan maçlarda formaya giyemeyeceği kaydedildi.
Sezonun son bölümünde takımda yer alamayacağından dolayı üzgün olduğunu belirten Neuer, yeniden sağlığına kavuşmaya odaklanacağını bildirdi.
Neuer, Real Madrid'e 4-2 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sakatlanmıştı.
Alman file bekçisi, bu sezon ligde forma giydiği 26 maçta toplam 13 gole izin verdi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:02
- Beşiktaş'a saldırı
Toplam 2
Yorum
FATSA KARTALİZMA HAYIRDIR SEN GEL ONU BİDE SAMSUNLUNUN YÜZÜNE SÖYLE ÖYLE KARADENİZLİLERİN ARKASINDAN KONUŞMA
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA ZATEN FB FOVARIYDI SIMDI GARANTI OLDU , ANLASILAN BASAKSEHIRE IKINCILIK YOK
- Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 7
Yorum
bjkli kacıncı fb maçına atanışı bu adamın? baska hakem mi kalmadı? gs ın bu maçı kazanma şansı yok bence...
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